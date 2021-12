Genova – Trenta persone senza mascherine in una sala Bingo del centro città. Le hanno scoperte gli uomini della polizia locale proprio nel giorno in cui diventa obbligatorio l’uso della mascherina persino all’aperto per arginare il boom di contagi.

Gli uomini del nucleo Commercio della Sicurezza Urbana della Polizia locale hanno sanzionato il titolare della sala Bingo che ora rischia un provvedimento di chiusura.