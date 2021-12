Genova – Un guasto alla rete idrica in via Carlo Anfossi, nel quartiere genovese di Pontedecimo, sta causando la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diverse vie e zone.

Lo ha fatto sapere Iren Acqua che ha, inoltre, comunicato le strade che in questo momento si trovano senz’acqua.

Si tratta di

Morego bassa

via Castrofino

via Budulli

comune di Serra Riccò

Cremeno

San Cipriano bassa

Lungo torrente Secca

parte del Comune di Sant’Olcese.

Il ripristino del regolare servizio è previsto nella serata.