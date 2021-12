Genova – Ha tentato di scappare dagli agenti della Polizia di Stato correndo a folle velocità tra le strade di Sestri Ponente a bordo di un’utilitaria ma è stato fermato dopo un rocambolesco inseguimento.

Cosi un pusher di 35 anni è finito in manette.

Ieri pomeriggio l’uomo è stato notato dagli agenti impegnati in un servizio antidroga mentre percorreva via Merano in auto, mostrando un’andatura piuttosto nervosa.

Fermo a un semaforo, il 35enne è stato raggiunto dagli agenti che gli hanno intimato di accostarsi.

Per tutta risposta, il pusher prima ha cercato di investire uno dei poliziotti, poi ha ingranato la marcia fuggendo a tutta velocità in mezzo al traffico e mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Dopo alcuni minuti di inseguimento, l’uomo è stato raggiunto e fermato.

Nonostante non avesse vie di fuga, ha tentato di sottrarsi al controllo aggredendo gli agenti e provando a disfarsi di due involucri di cocaina ed eroina rispettivamente di 1 grammo e 15 grammi

Il controllo è poi proseguito nell’abitazione dell’uomo dove è stato trovato un flacone con 42 grammi di metadone per cui aveva una prescrizione medica, nonché un bilancino elettronico di precisione.

Per il 35enne, pluripregiudicato, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Per lui si sono aperte le porte del Carcere di Marassi dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.