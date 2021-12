Genova – Green pass obbligatorio, da questa mattina, per salire sugli autobus. Scattano da oggi i provvedimenti restrittivi decisi dal Governo centrale che innalzano la soglia di attenzione al nuovo aumento di casi di coronavirus in tutta Italia.

Entra in vigore il Super Green pass riservato ai soli vaccinati e guariti dalla malattia ed esclude l’uso del tampone di verifica e sui mezzi pubblici – con esclusione dei bus scolastici – possono salire solo persone in possesso del Green pass (over 12 anni).

Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina su tutti i mezzi, avendo cura di coprire sia il naso che la bocca.

Per far rispettare le nuove regole sono previsti controlli a tappeto da parte del personale addetto ma anche delle forze dell’ordine.