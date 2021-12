Genova – Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza che indagano per conto della Procura della Repubblica di Paola per il reato di bancarotta ed altri reati societari.

Insieme al patron della Sampdoria sarebbero indagate altre cinque persone tra le quali il nipote e la figlia di Massimo Ferrero.

Secondo le prime indiscrezioni non sarebbe coinvolta la Società blucerchiata ma il terremoto sui social viaggia con il tam tam dei tifosi della squadra genovese.