Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco in Via del Lagaccio a Genova per la caduta di calcinacci dalla facciata di un edificio.

I pompieri, dopo aver posizionato il camion nei pressi del palazzo interessato, sono saliti sull’auto scala e hanno iniziato i lavori per la rimozione delle parti di intonaco pericolanti. La via è stata chiusa al traffico per agevolare i lavori e per la presenza dei veicoli in strada.