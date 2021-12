Genova – Le elezioni per il sindaco si avvicinano e nel centro sinistra aumenta la tensione per il cammino diretto alla scelta del candidato avversario di Marco Bucci.

Dopo le batute al veleno del primo cittadino sulla mancanza di una “visione del futuro di Genova” da parte dell’Opposizione, arrivano le richieste di chiarimenti della Lista Sansa sull’incontro convocato per domani.

“Leggiamo con stupore – scrivono Ferruccio Sansa, Stefano Quaranta e Selena Candia – che la riunione convocata domani dal Pd dovrebbe essere una sorta di ultimatum alla coalizione. Noi auspichiamo viceversa che sia un’occasione di dialogo e risposte a questioni decisive, che poniamo con trasparenza, per partire finalmente insieme”.

Secondo i rappresentanti della Lista Sansa, infatti, occorre presentarsi uniti al confronto elettorale.

“Siamo, dovremmo essere, alleati; non avversari – chiariscono – La città e le forze politiche hanno atteso per mesi, con rispetto e fiducia, che si celebrassero tutti i passaggi interni al Pd: congressi, segreterie, convention…Ora non c’è più tempo, è il momento delle scelte.

Lo chiedono preoccupati tantissimi cittadini che non si riconoscono in questa amministrazione comunale e le tante associazioni che in questi mesi, in modo lodevole, hanno spesso svolto un ruolo di supplenza della politica”.

Secondo la Lista Sansa “un’altra Genova è possibile ed è nostra responsabilità riuscire a progettarla insieme con la coalizione”.

Queste le richieste formulate dalla Lista Sansa per l’incontro di giovedì:

1. Il Pd vuole costruire un’alleanza ampia e competitiva o ritiene di presentarsi da solo al primo turno per poi magari convergere dopo?

2. Gli interlocutori sono coloro che si sono schierati all’opposizione di Bucci o Italia Viva che ne esalta l’operato?

3. Si pensa di scegliere insieme un candidato, individuandone un identikit condiviso, o si vuole andare a primarie o perfino divisi alle elezioni senza aver fatto prima un tentativo comune e senza aver avanzato da parte del Pd alcuna proposta di candidatura agli alleati?

4. Ci daremo finalmente delle sedi comuni e pubbliche per approfondire la nostra idea di città (come Lista Sansa e Linea Condivisa hanno provato a fare con l’iniziativa dell’Ariston)?

“Da parte nostra – scrivono nella nota stampa Sansa, Quaranta e Candia – continueremo nei prossimi giorni a parlare alla città e a organizzare momenti di confronto aperti, volti alla raccolta di idee e progetti, a tutti coloro che si sentano alternativi ai valori e al modo di gestire l’amministrazione comunale di Bucci.

Questo si aspettano dalla nostra coalizione i genovesi. E noi da mesi, anche attraverso consultazioni ed incontri, stiamo lavorando per darglielo”.