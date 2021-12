Genova – Verrà illuminato questa sera alle 18, nella Radura della Memoria dedicata al crollo del Ponte Morandi l’albero di Natale danneggiato da un gruppetto di teppisti che ne hanno rubato gli addobbi.

Il comitato che cura i giardini ha infatti riallestito in tempo di record l’albero di Natale che è stato danneggiato e la cerimonia prevista per questa sera si terrà regolarmente con l’accompagnamento di canti e cori Gospel.

Caccia al gruppetto di adolescenti che ha danneggiato l’albero mancando di rispetto a tutta la città ancora in lutto per la tragedia del ponte Morandi.

I ragazzetti, frequentatori abituali del parco, si erano arrampicati sull’albero rubando palline colorate e festoni e provocando diversi danni.

Le telecamere della zona li hanno ripresi e se non si presenteranno spontaneamente con i genitori verranno denunciati.