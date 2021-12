Il bonus taxi deciso da Regione Liguria per limitare i rischi per gli anziani che si spostano in piena emergenza covid verrà quasi certamente prolungato sino a marzo 2022.

Ad annunciarlo gli assessori regionali Ilaria Cavo e Gianni Berrino.

“Condividiamo appieno l’ordine del giorno votato oggi all’unanimità dal consiglio regionale in merito ad una misura su cui la Giunta regionale ha creduto molto e ha investito 3,4 milioni di euro interpretandola sempre con il massimo della flessibilità – scrivono in una nota l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino e alle Politiche Sociali Ilaria Cavo – l’iniziale platea di destinatari, aperta alle categorie fragili e con difficoltà di deambulazione, è stata estesa agli over 75 e la prima scadenza di validità delle card (da 250 euro l’una per un massimale…) fissata per l’estate scorsa è già stata prorogata una volta fino alla fine di questo 2021. I nostri uffici erano già al lavoro per predisporre una delibera di Giunta che, prima della fine dell’anno, possa prorogare ulteriormente la validità delle card, per chi non avesse ancora esaurito l’intero importo, fino alla primavera prossima valutando la opportunità per le categorie fragili e per gli over 75 di potersi muovere ancora in sicurezza in questo momento di emergenza non terminata”.

“Si tratterà – concludono i due assessori – di una proroga per l’utilizzo e non per la riapertura di un bando già chiuso, esattamente in linea con l’impegnativa del consiglio e con quanto previsto dall’imminente delibera di Giunta”.