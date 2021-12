Genova – L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto potrebbe essere esteso anche a corso Italia e a Boccadasse.

Durante la seduta odierna, il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico per disporre la mascherina obbligatoria anche in corso Italia, a Boccadasse e in corso Marconi.

La proposta è quella di estendere l’obbligatorietà nella zona litoranea a levante ma, per il momento, resta solo una proposta appunto.

Sarà ora il sindaco di Genova Marco Bucci a dover tradurre le indicazioni del consiglio tramite provvedimento.

Non è detto che succeda.

Gli indicatori della Liguria, infatti, portano la regione verso l’entrata in zona gialla che potrebbe avvenire già il prossimo 20 dicembre.

Se così fosse, scatterebbe automaticamente l’obbligo di indossare la mascherina per strada in tutte le zone della città.

La mascherina obbligatoria all’aperto diventerà obbligatoria anche nel levante cittadino, incluso corso Marconi