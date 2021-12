Alassio (Savona) – I Carabinieri hanno arrestato uno spacciatore di 45 anni trovato in possesso di cocaina e di oltre 2500 euro in contanti, proveniente dall’attività di spaccio.

L’arresto è arrivato al termine di una indagine che ha visto impegnati i militari del nucleo operativo e radiomobile di Savona e delle stazioni di Cisano Sul Neva e Villanova d’Albenga.

Il centro dello spaccio è stato individuato nell’appartamento dello spacciatore, nell’entroterra di Cisano dove sono stati notati frequenti e rapidi incontri con gli acquirenti, in gran parte noti ai Carabinieri come abituali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso del pedinamento e dell’osservazione è stato notato come il 45enne, prima di effettuare le consegne, era solito spostarsi in una zona impervia e ricca di vegetazione dove era nascosta la droga, lasciando libera la casa in caso di perquisizione.

Ieri, in serata, il blitz dei Carabinieri che, nascosti tra la vegetazione, lo hanno sorpreso mentre prelevava dosi occultate in un nascondiglio sotto un cumulo di pietre.

L’uomo, con lo spaccio, arrivava nella zona di Alassio rifornendo i personaggio dell’Alassio bene.

L’uomo è stato sorpreso con 50 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dose e in parte ancora da tagliare, il materiale da taglio per il confezionamento e 2750 euro in contanti.