Genova – Indagini in corso, in via Vezzani, a Rivarolo, per l’incendio che ieri sera ha distrutto una baracca vicino ad una palazzina e ha causato il blocco dell’Autostrada A7 Genova – Milano per oltre un’ora.

L’allarme intorno alle 21,30 quando alcuni passanti hanno notato il denso fumo nero che si alzava dalla baracca e poi le fiamme.

Il fumo ha interessato anche la vicina autostrada e i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura del tratto tra Genova Ovest e Bolzaneto per precauzione.

Traffico nel caos e paura per gli abitanti della palazzina che sorge vicino al punto dove è divampato l’incendio.

Le operazioni di spegnimento sono state veloci e poi i vigili del fuoco hanno avviato le prime indagini per capire l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.

Il traffico autostradale è ripreso normalmente.