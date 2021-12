Genova – Sono in aumento i casi di violenza su minore nel corso degli ultimi anni e solo nel 2021 i pazienti presi in carico sono stati 96.

Questo l’allarme lanciato dall’ospedale pediatrico Giannina Gaslini.

I casi di violenza su minori sono in costante crescita e la raccolta sistematica dei dati del 2020 da parte del gruppo multidisciplinare per il contrasto e l’abuso dell’istituto pediatrico genovese, emergono 250 accessi al pronto soccorso nel quinquennio 2015-2019.

Quest’anno l’ospedale ha preso in carico 96 pazienti in situazioni di fragilità per sospetto o riferito abuso o per maltrattamento intra ed extra familiare.

Dati in aumento che sottolineano, ancora una volta, come il Covid-19 abbia esasperato le criticità di persone esposte a diverse forme di violenza.

A sostenere l’ospedale nel fronteggiare le criticità dei più piccoli vittime di violenze e abusi c’è anche Banca Carige che ha devoluto l’intero importo per gli omaggi natalizi all’Associazione Gaslini Onlus per dare continuità al progetto, già sostenuto gli anni scorsi.

“La Casa sull’Albero” vanta un team multidisciplinare composto da pediatri, chirurghi, ginecologi, psicologi, assistenti sociali e infermiere pediatriche e si occupa di un tema delicato gestendo e prendendo in carico le piccole vittime di abusi, affrontando gli aspetti sanitari e psicologici e dando ai piccoli accoglienza in caso di abbandono o in attesa di provvedimenti del giudice.

Spesso, infatti, l’ospedale è l’unico luogo protetto in grado di tutelare il minore durante lo svolgimento degli iter burocratici e giudiziari.

L’aiuto di Banca Carige ha permesso di potenziare il lavoro con macchinari e strumenti ma anche grazie al personale sanitario con contratti a tempo determinato.

Nei prossimi punti realizzabili proprio grazie alla donazione di Carige, proseguirà l’allestimento della stanza multifunzionale, cuore dell’attività ambulatoriale della Casa sull’albero con l’acquisto di arredi, giochi e dispositivi per rendere l’ambiente adatto per i bambini.

Sarà anche preparato un kit di prima accoglienza per i pazienti fragili che giungono in istituto in stato di abbandono. Questo kit cimorenderà abbigliamento e generi di prima necessità diversificati in base alle fasce d’età, sarà gestito dagli educatori nell’intento di alleviare la sofferenza dell’abbandono o del distacco.

Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, spiega: “Ci sono realtà importanti che hanno a cuore il nostro Istituto e lo dimostrano con impegni concreti, che durano nel tempo. Banca Carige è da sempre amica del Gaslini e da tre anni ha ‘adottato’ il progetto de ‘La Casa sull’Albero’ sostenendola, attraverso Gaslini Onlus, con generosità e impegno, dando così continuità al progetto che cresce anno dopo anno ed è per noi motivo di orgoglio. Grazie a Banca Carige e al suo Vertiche, da parte di tutta la grande famiglia Gaslini”.

“La solidarietà e la vicinanza ai più fragili – commenta il Presidente di Banca Carige Giuseppe Boccuzzi – assumono in questo delicato momento un’importanza particolare. Banca Carige, vicina alle persone nella vita di ogni giorno, in occasione del prossimo Natale conferma il proprio impegno per offrire un aiuto concreto a chi ha più bisogno. Grazie alla collaborazione con una realtà d’eccellenza come l’Istituto Gaslini possiamo restituire il sorriso ai Pian piccoli per costruire insieme a loro un futuro migliore”.