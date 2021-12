La Liguria in zona Gialla da lunedì per l’aumentare dei casi di contagio da coronavirus e per l’aumento delle persone ricoverate in ospedale.

L’emergenza sanitaria causata dal covid torna a far crescere la preoccupazione e pur mantenendo un livello di guardia ben lontano dallo scorso anno, la Liguria sarà costretta ad adottare provvedimenti più restrittivi come l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto.

“Da lunedì – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Secondo il report del 16 dicembre l’incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si è attestata a 313 (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova) mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% e quelli in Terapia Intensiva sono al 12%. Un dato che ci aspettavamo vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata. Fortunatamente – conclude – grazie ai vaccini, gli ospedali e le terapie intensive sono occupate di un terzo rispetto allo scorso anno e questo ci permette di non avere situazioni di allarme nei nostri ospedali”.