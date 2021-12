Arma di Taggia – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia, nell’imperiese, a causa di un camion in fiamme.

I conducente ha avvertito che qualcosa non andava nel mezzo e si è fermato a lato della strada sganciando il rimorchio prima che venisse avvolto dalle fiamme.

L’incendio si è sviluppato molto velocemente, forse a causa di un surriscaldamento dei freni o di un guasto meccanico.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia stradale e si è deciso di bloccare il traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento.

Pesanti i disagi sul tratto autostradale.

notizia in aggiornamento