Genova – E’ stato arrestato l’uomo che lo scorso 11 novembre ha aggredito e rapinato un uomo nel centro storico di Genova.

A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Genova che, nel corso dell’attività di pattugliamento svolta insieme ai militari, transitando in via Prè, lo hanno controllato e riconosciuto come autore della rapina.

Tutto era accaduto la sera dell’11 novembre scorso in vico del Campo quando l’aggressore, un 28enne, aveva rapinato un uomo spintonandolo e facendolo cadere a terra prima di impossessarsi del suo telefono cellulare per poi scappare a piedi tra i vicoli.

La dettagliata descrizione fornita dall’aggredito e da un testimone insieme alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, ha permesso di identificare il responsabile, già noto alle forze dell’ordine e già condannato per cessione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato, nonché destinatario di altre due misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla Polizia e del divieto di dimora nel centro storico di Genova.

Ieri mattina il fermo e l’applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali responsabilità dell’uomo in altri episodi di furti e rapine recentemente avvenuti nel centro storico.