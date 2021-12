Genova – Si è indebitata per garantire al figlio disabile le terapie che la Regione Liguria tarda a fargli avere e quando ha incontrato il presidente Toti ha cercato di fargli delle domande senza ricevere risposte. Il “fuori programma” è avvenuto questa mattina, al Luna Park di piazzale Kennedy che oggi offre la giornata di divertimenti ai disabili e alle loro famiglie.

Alla festa ha partecipato anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, cui una mamma di un ragazzo in attesa da mesi, ha cercato di rivolgere alcune domande senza ottenere le risposte sperate.

Il presidente Toti era già al centro di polemiche per la recente bocciatura, nel Bilancio regionale, dell’emendamento che avrebbe garantito 5 milioni di euro per assicurare le cure e le terapie a quelle famiglie che da mesi attendono in lista di attesa.

Un emendamento presentato dall’opposizione e che è stato bocciato – secondo le denunce dei consiglieri che lo hanno scritto “senza una reale motivazione”.

La Regione Liguria aveva stanziato circa 2 milioni di fondi per lo stesso motivo ma senza accettare la proposta di aggiungere altri 5 milioni già dovuti all’ente che vanta il credito dalla Sanità regionale.