Genova – Una lite furibonda e poi i colpi, sferrati con un martello, contro la moglie. La violenza è scoppiata improvvisa in un appartamento di Sestri Ponente dove un 71enne ha colpito ripetutamente la moglie di 62 anni per poi consegnarsi alle forze dell’ordine.

Fortunatamente la donna, intuendo le intenzioni del marito, ha evitato alcuni fendenti ed è poi riuscita a disarmare l’uomo.

E’ stato lo stesso 71enne a chiamare il figlio chiedendogli di chiamare i carabinieri perché aveva colpito la moglie.

All’arrivo dei militari sono scattate le manette per l’anziano feritore e per lui è stato aperto un fascicolo con l’accusa di tentato omicidio.