Recco – Forse un malore all’origine del tragico incidente stradale in cui ha perso la vita una 60enne alla guida della sua vettura sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

L’incidente, un frontale tra due auto, è avvenuto poco dopo le 12,30 al casello di Recco e una delle due vetture avrebbe perso il controllo scontrandosi con quella che proveniva in senso contrario.

A bordo una donna di 60 anni che potrebbe essere stata colpita da un malore, probabilmente un infarto, mentre era alla guida.

Nell’impatto anche un’altra persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e della polizia stradale ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione sino allo sgombero delle vetture incidentate.

In corso indagini per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il casello di Recco è stato riaperto intorno alle 13.