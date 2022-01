Genova – Doveva essere in quarantena l’autotrasportatore di 45 anni denunciato dai Carabinieri di Marassi per violazione delle normative anticovid.

L’uomo è stato fermato per un controllo in via Emilia mentre era alla guida del suo furgone.

Identificato e controllato alla banca dati delle Forze di Polizia, è risultato positivo e sottoposto a quarantena, violata, che gli è valsa la denuncia.