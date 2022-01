Genova – Lotta tra la vita e la morte il muratore di 62 anni che lunedì sera è stato trovato gravemente ferito nella galleria ferroviaria tra Principe e Brignole. L’uomo è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di San Martino e quasi certamente è stato colpito da un treno in transito.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo avesse perso il lavoro cadendo in una forte depressione e per questo i familiari, non vedendolo rientrare la sera, hanno chiamato i soccorsi dopo aver più volte tentato di mettersi in contatto con lui telefonicamente.

Secondo le ricostruzioni l’operaio avrebbe raggiunto la stazione di Principe in bicicletta e dopo averla appoggiata sul marciapiede della stazione si sarebbe incamminato a lato del binario sino alla galleria.

Qui sarebbe avvenuto l’impatto con il treno e non si esclude al momento che si tratti di un gesto intenzionale.

Saranno le indagini, con l’esame delle telecamere di sorveglianza, a stabilire come si siano effettivamente svolti i fatti.