Genova – Ancora una mattinata difficile per la circolazione stradale nel centro cittadino di Genova.

Al momento un veicolo in avaria in Sopraelevata sta causando rallentamenti al traffico veicolare lungo la carreggiata in direzione ponente.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale e i soccorsi meccanici.

Notizia in aggiornamento