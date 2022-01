“Genova è tra le città più inquinate in Italia, seconda dopo quelle della Pianura Padana camera a gas naturale”. A denunciarlo Angelo Spanò e Luigi Fasce, portavoce di Europa Verde Genova

“La notizia dell’ARPAL di oggi – spiegano – conferma lo sforamento di Biossido d’Azoto medio annuo superato in Corso Europa; così San Martino risulta l’angolo più inquinato di Genova e insieme a via Buozzi e via Pastorino sono quelle centraline che hanno registrato i maggiori sforamenti”.

“La notizia di ARPAL proseguono Spanò e Fasce – conferma così la cronicità delle condizioni di camera a gas venefici in cui sono costretti i cittadini genovesi a respirare nella vita quotidiana, ora fortemente aggravata dalla pandemia. Lo sforamento nella zona di San Martino non è dunque una novità. L’inquinamento atmosferico a Genova è cronico. E le centraline Arpal non sono posizionate per catturare l’inquinamento portuale…anche l’inquinamento dell’aria causato dal porto ha un peso rilevante”.

“Dobbiamo sperare solo nella nostra Tramontana – chiudono Spanò e Fasce – perchè se è Scirocco l’aerosol venefico lo respirano fino a Pontedecimo. Intanto il Sindaco Bucci incrementa il traffico privato e pensa di spostare solo di qualche chilometro, da Pegli a Sampierdarena, gli impianti inquinanti petrolchimici”.