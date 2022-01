Genova – Stava giocando all’interno di una sala slot di Sestri Ponente quando ha mostrato un green pass non suo.

Per questo un 30enne è stato denunciato dai Carabinieri per il reato di sostituzione di persona.

Gli uomini dell’Arma, impegnati in un normale servizio di controllo degli esercizi commerciali per il rispetto delle disposizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus, sono entrati all’interno di una sala slot di Sestri controllando i certificati verdi.

Qui hanno notato anche l’uomo che ha mostrato dal suo cellulare un green pass intestato a un’altra persona.

Per lui è scattata la denuncia.