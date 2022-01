Melbourne – Il tribunale federale australiano ha respinto il ricordo di Novak Djokovic.

Il tennista serbo dovrà lasciare l’Australia e non potrà partecipare agli Open.

La decisione è arrivata all’unanimità da parte dei tre giudici del tribunale federale chiamati a esprimersi sul caso del tennista che, dopo essersi visto revocare il visto perché non vaccinato, aveva fatto ricorso contro il governo australiano.

Ricorso perso con il secondo annullamento del visto, annullamento che comporterà l’impossibilità di giovare il torneo dello Slam.

Ora Nole, che dovrà pagare anche le spese legali, rischia di non poter tornare in Australia per tre anni, un duro colpo che si ripercuoterebbe sulla sua carriera.

Non partecipare agli Australian Open, infatti, vorrebbe dire non poter più vincere lo Slam, un riconoscimento che il 34enne si è già portato a casa nove volte.

Djokovic, ricevuta la sentenza, si è detto estremamente deluso poi ha aggiunto: “Mi prenderò del tempo per riposare e recuperare prima di fare altre dichiarazioni. Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità per la mia ripartenza. Spero di tornare a giocare gli Australian Open”.