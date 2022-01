Genova – Continuano i controlli da parte della Polizia Locale per il rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Controlli quotidiani che per la giornata di ieri hanno portato a 28 sanzioni.

Le persone controllate sono state 693; di queste 11 sono state trovate senza un green pass regolare e 16 sprovviste di mascherine.

Controllati anche 31 negozi, di cui uno multato perché non in regola con le disposizioni vigenti.

Intanto, dal 1 febbraio arriva il green pass obbligatorio per i negozi. Secondo le direttive del governo saranno solo poche le eccezioni che consentiranno l’accesso a esercizi commerciali senza certificazione verde (qui l’approfondimento).

Tra oggi e domani il premier Mario Draghi dovrebbe firmare un nuovo Dpcm con l’elenco delle attività in cui non sarà in vigore l’obbligo di green pass; intanto si attende la riunione tra i presidenti di regione e il ministro della Salute Roberto Speranza per la revisione dei criteri di cambio di fascia di rischio e per l’allentamento di alcune misure se la curva del contagio lo consentirà.