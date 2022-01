Genova – E’ una delle giornate peggiori degli ultimi mesi per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus che nelle ultime 24 ore ha dovuto registrare il decesso di venti persone.

La vittima più giovane è un sanremese di 55 anni deceduto all’ospedale di Sanremo lo scorso 15 gennaio, mentre sembra più contenuto l’aumento dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Liguria.

Nel corso della giornata appena trascorsa sono stati 8.484 i nuovi contagiati dal Covid-19 a fronte di 43.400 tamponi tra molecolari (6.530) e antigenici rapidi (36.870).

Sono 768 i ricoveri totali in ospedale, 2 in più rispetto a ieri, con 42 persone in Intensiva.

Di queste, 31 sono quelle non vaccinate e 11 quelle vaccinate ma con comorbidità.

Altissimo, come detto in precedenza, il bilancio dei decessi, 20 quelli registrati, per un totale di 4.749 vittime da inizio pandemia.

Il 55enne morto a Sanremo non è l’unica vittima “giovane” registrata nel bollettino di oggi dove si leggono i decessi di una donna di 56 anni deceduta all’ospedale di Sanremo d’un uomo di 66 anni all’ospedale di Savona, una donna di 68 anni, anche lei deceduta all’ospedale di Sanremo, un uomo di 68 deceduto all’ospedale di Savona.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 1.076

– SAVONA (Asl 2): 1.342

– GENOVA (Asl 3): 4.149

– CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 767

– LA SPEZIA (Asl 5): 1.102

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 46

Flussi 18 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.116.587 6.530 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.846.508 36.870 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 232.283 8.482 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 56.265 2.056

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 9.048 LA SPEZIA 7.214 IMPERIA 7.072 GENOVA 29.511 Residenti fuori Regione/Estero 876 altro/in fase di verifica 2.544 TOTALE 56.265

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 768 42 2 ASL1 135 6 -1 ASL2 114 10 -3 San Martino 117 6 10 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 131 4 -9 Ospedale Gaslini 23 1 4 ASL3 globale 151 9 4 ASL 3 Villa Scassi 150 9 4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 1 0 1 ASL3 Colletta 0 0 -1 ASL4 globale 30 0 -1 ASL4 Sestri Levante 29 0 -2 ASL4 Lavagna 1 0 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 67 6 -2 ASL5 Sarzana 66 5 -2 ASL5 Spezia 1 1 0

*31 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 31.620 2.612 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 171.269 6.406 Deceduti** 4.749 20

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 14/01/2022 M 83 ASL3-Ospedale Villa Scassi 2 14/01/2022 M 88 ASL4-Ospedale Sestri Levante 3 14/01/2022 M 66 ASL2-Ospedale Savona 4 14/01/2022 F 95 ASL2-Ospedale Savona 5 14/01/2022 F 89 EO Galliera 6 14/01/2022 F 85 EO Galliera 7 15/01/2022 M 72 ASL5-Ospedale Sarzana 8 15/01/2022 M 81 ASL3-Ospedale Villa Scassi 9 15/01/2022 M 55 ASL1-Ospedale Sanremo 10 15/01/2022 F 68 ASL1-Ospedale Sanremo 11 15/01/2022 F 56 ASL1-Ospedale Sanremo 12 15/01/2022 M 68 ASL2-Ospedale Savona 13 16/01/2022 F 82 ASL3-Ospedale Villa Scassi 14 16/01/2022 F 91 ASL3-Ospedale Villa Scassi 15 16/01/2022 F 88 ASL1-Ospedale Sanremo 16 16/01/2022 F 89 ASL1-Ospedale Sanremo 17 16/01/2022 M 87 ASL5-Ospedale Sarzana 18 17/01/2022 F 92 ASL3-Ospedale Villa Scassi 19 17/01/2022 F 81 ASL1-Ospedale Sanremo 20 17/01/2022 F 97 ASL5-Ospedale Sarzana

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.000 ASL 2 2.025 ASL 3 7.087 ASL 4 893 ASL 5 1.710 Liguria 12.715

Dati 18/01/2022 ore 13:00

3.024.858 Consegnati (fonte governativa) 3.042.717 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.