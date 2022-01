Genova – Una serie di posti letto dell’ospedale Evangelico di Voltri tornano a disposizione dei pazienti Covid di media intensità.

Ad annunciarlo Alisa che ha deciso di riorganizzare l’ex ospedale San Carlo di Voltri per garantire una risposta in caso di un aumento dei contagi nel fine settimana.

Alisa ha infatti deciso e concordato, a titolo precauzionale, il coinvolgimento dell’Ospedale Evangelico di Voltri per l’attivazione di uno slot di posti letto Covid, in coerenza con il piano ospedaliero di preparedness per i reparti a media intensità, in base a quanto previsto dal documento condiviso a dicembre e aggiornato il 10 gennaio, in accordo con l’Ospedale del ponente genovese.

“Il sistema di sorveglianza sugli ingressi e sulla rotazione dei posti letto ci consente di monitorare in tempo reale la situazione degli ospedali – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale – e alla luce del quadro epidemiologico e della pressione ospedaliera in area metropolitana genovese abbiamo previsto che fossero messi a disposizione 12 posti letto Covid a Voltri entro il 22 gennaio”.

“Siamo assolutamente consci dell’importanza del presidio di ponente – aggiunge Ansaldi – al fine di garantire anche la risposta no-covid. E’ stato infatti deciso di coinvolgere l’Evangelico in ultima istanza, con uno slot di posti letto da destinare al Covid, dopo aver attivato tutte le altre strutture dell’area metropolitana genovese previste dal piano (San Martino, Galliera, Asl 3). La decisione è stata assunta per evitare che se dovesse verificarsi nel weekend un elevato numero di accessi, questo possa mettere in difficoltà la rete ospedaliera”.