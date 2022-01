Genova – Ha imboccato la galleria contromano il 72enne che ieri sera ha provocato un grave incidente sull’Autostrada A12 Genova – Livorno nel tratto dove è in corso uno scambio di carreggiata e si viaggia a senso unico nei due sensi di marcia.

Un “ingresso” in autostrada dal casello di Genova Est che LiguriaOggi.it aveva segnalato per la sua pericolosità dopo le ripetute segnalazioni degli automobilisti alla Redazione (leggi la notizia qui)

Il pensionato, forse per una distrazione o per un malore improvviso, ha impegnato con la sua auto la galleria invadendo la corsia opposta e si è schiantato dopo poco con un Tir che proveniva dalla direzione contraria.

Un impatto frontale violentissimo che ha causato ferite al conducente dell’auto ed uno stato di forte choc per l’autista del Tir.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri e l’autostrada A12 e A7 sono rimaste chiuse per circa mezz’ora per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Fortunatamente il pensionato non è grave ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

In corso le indagini e le verifiche della polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

(nella foto lo scambio di carreggiata all’ingresso dal casello di Genova Est)