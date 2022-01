Savona – Quindici pazienti positivi al covid all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e 8 nel reparto Medicina dell’ospedale San Paolo a Savona. Prosegue con “brutte sorprese” l’attività di controllo e monitoraggio della situazione dei positivi nei reparti degli ospedale della Asl 2.

La S.C. Ortopedia del Santa Corona ha limitato il numero degli interventi mentre l’attività in Medicina procede regolarmente grazie alle precauzioni e ai provvedimenti messi in atto.

Attualmente nessun caso riscontrato presenta sintomi importanti e anche questa circostanza conferma la necessità di vaccinarsi da parte di tutti, operatori e utenza.

Solo in questa maniera nonostante l’aumento dei contagi si possono evitare le conseguenze peggiori.