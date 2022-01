Genova – Ancora nessuna traccia di Giuseppe Calabrese, il 72enne scomparso da casa martedì mattina e che da allora non dà sue notizie.

Prosegue incessante il tam tam sui social dove viene diffusa la foto dell’uomo e il numero di targa della sua auto, una Ford Fiesta grigio chiaro (DL996AC).

I parenti e gli amici, preoccupati per la scomparsa, hanno lanciato numerosi appelli anche via social e da alcune ore si moltiplicano le condivisioni perché Calabrese possa essere ritrovato.

Calabrese è scomparso nella zona di via Corsica, nel quartiere di Carignano e al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni marroni e un piumino nero

Come specificato anche dai familiari che hanno lanciato l’allarme, rispetto alle foto dell’annuncio Calabrese ha i capelli più lunghi e la barba più folta.

Chiunque lo avesse visto o avesse notizie dell’uomo può mettersi in contatto con il numero 3497781770 o contattare le forze dell’ordine.