Genova – Presidio no green pass in via Fiume, a Genova.

Questa mattina un gruppetto di manifestanti si é radunato in via Fiume, a poca distanza dalla stazione di Genova Brignole, presidiando la strada ed esponendo cartelli con slogan contro il la certificazione verde.

Una protesta, l’ennesima, contro il sistema che certifica l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da meno di sei mesi.