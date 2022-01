Genova – Una verifica di maggioranza per accertare la stabilità dell’accordo tra i partiti che guidano la Regione Liguria. L’ha annunciata il presidente Giovanni Toti durante un incontro con la Stampa organizzato per questa sera a seguito dei “dubbi” avanzati dalla Lega e da Fratelli d’Italia su quanto avvenuto a Roma durante le votazioni per le l’elezione del presidente della Repubblica.

“La verifica ci sarà e la faremo subito e mi auguro che riguardi la Liguria” ha dichiarato Toti

Il presidente Toti ha poi sgomberato il campo da un altro “dubbio” che circola da tempo sulla possibilità che lasci in anticipo l’incarico per candidarsi a Roma.

“Intendo completare la legislatura sino al 2025 e se qualcuno si domanda se intendo lasciare l’incarico per candidarmi a Roma la risposta è no”

