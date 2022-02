Alassio (Savona) – Una piastrella sul muretto di Alassio per ricordare il partigiano Luigi Therisod.

Si svolgerà domani alle 10.00 la cerimonia voluta da Aned, associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, dall’Anpi, sezione di Alassio – Laigueglia e dal Comune di Alassio in cui sarà scoperta la piastrella dedicata al partigiano deportato e morto a Mauthausen nel 1944.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati così commenta l’iniziativa: “A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, un altro momento per non dimenticare e perchè conoscere la nostra storia possa aiutare a non commettere errori già commessi”.

Luigi Therisod, era nato a Calamandrana il 4 febbraio 1925 ma era residente nel Comune di Alassio. “Deportato politico il 10 marzo 1944 a Mauthausen, morto nel sottocampo di Gusen il 1 settembre 1944 – si legge sulla piastrella – Alle future generazioni affichè imparino i vivi dal destino dei morti”.

Insieme al sindaco, durante la cerimonia interverranno il presidente Aned Simone Falco e la presidente Anpi Franca Oliva.