Non ce l’ha fatta il piccolo Ryan, il bambino di 5 anni precipitato in un pozzo in Marocco martedì scorso. I soccorritori hanno scavato per oltre 100 ore, ininterrottamente, ma quando lo hanno raggiunto il piccolo era già morto.

Solo poche ore prima il bambino era stato sentito respirare e si sperava di poterlo estrarre vivo.

Un ostacolo di roccia di pochi metri, però, ha rallentato le operazioni che sono andate avanti per giorni e notti, senza sosta.

L’annuncio della morte di Ryan ha gettato il Marocco nello sconforto come 41 anni fa era successo, in Italia, con il piccolo Alfredino a Vermicino.