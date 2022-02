Genova – Continuano i controlli da parte degli agenti della Polizia Locale nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza.

La settimana scorsa sono state 31 le patenti ritirate ad altrettanti guidatori che si sono messi al volante con un tasso alcolemico elevato.

Venerdì 4 febbraio, la pattuglia era posizionata in via Macaggi; il giorno successivo, sabato 5, è toccato a via di Francia.

Le verifiche sono state effettuate nel frangente più critico, quello tra le 21 e le 4 del giorno successivo.

I controlli, tuttavia, non si sono limitati al weekend: gli agenti delle Unità Territoriali hanno effettuato verifiche straordinarie infrasettimanali, nelle serate/notti di mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio.

1017 le persone sottoposte a un pre test per il controllo qualitativo sull’assunzione di sostanze alcoliche.

Di questi, 11 sono stati sanzionati anche penalmente a seguito di controllo con etilometro perché il tasso alcolemico riscontrato era superiore a 0,8 grammi al litro.

22 sono invece i guidatori che hanno ricevuto la sanzione amministrativa per essersi messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.

In totale sono dunque 31 le patenti di guida ritirate.

Nell’ambito dei controlli, ai guidatori sono state contestate anche altre violazioni al Codice della Strada (155, in totale) che vanno dalla velocità pericolosa alla guida col cellulare.

Entrando nel merito dei controlli svolti dal reparto Sicurezza Stradale limitatamente a venerdì e sabato scorsi, 362 sono i conducenti sottoposti al pre-test per il controllo qualitativo; di questi, 56 sono risultati positivi e, di conseguenza, sottoposti all’accertamento quantitativo con etilometro.

Nel dettaglio:

15 conducenti avevano tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, il che prevede un’ammenda da 500 a 2000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

A 3 conducenti è stato accertato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. Per loro, oltre alla sospensione della patente, sono previsti un’ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 6 mesi;

Non sfuggono alle sanzioni neppure i neopatentati: per 2 di loro, che avevano tasso alcolemico tra 0,01 e 0,5 (rispetto al limite di 0 grammi per litro fissato dal Codice della Strada) è scattato unicamente il provvedimento amministrativo. Un neopatentato che aveva invece valori tra 0,5 e 0,8 è stato sanzionato anche con il ritiro della patente. Patente di guida ritirata anche a un altro conducente che ha conseguito la patente B da meno di tre anni, oltre alla sanzione penale.

Numerose anche altre violazioni al Codice della Strada contestate: ben 51, tra cui 20 omesse revisioni, 10 violazioni per mancanza momentanea di documenti idonei alla guida, 3 velocità pericolose, 3 irregolarità sulla posizione da tenere durante la guida, 3 violazioni per dispositivi di equipaggiamento inefficienti, 2 violazioni della segnaletica stradale, 2 omesse cautele durante le manovre, 2 inosservanze alla segnaletica verticale, 1 omesso uso di lenti, 1 utilizzo irregolare di apparecchio telefonico, 1 guida senza patente perché mai conseguita, 1 conducente di monopattino privo di giubbotto o bretelle ad alta visibilità, 1 veicolo con dispositivo di equipaggiamento non conforme alle caratteristiche costruttive, 1 violazione per inottemperanza all’alt imposto dagli agenti.

Per quanto riguarda le verifiche infrasettimanali sulla guida in stato di ebbrezza, i controlli sono stati effettuati dagli agenti delle Unità territoriali nelle zone di riferimento, con particolare attenzione alle arterie viarie principali.

La Valbisagno è l’unità territoriale in cui è stato effettuato il numero più elevato di controlli: ben 200, durante cui sono stati sanzionati penalmente due conducenti, mentre a un guidatore è stata elevata una sanzione amministrativa.