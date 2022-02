Albenga – Tre milioni di euro per restaurare Villa Diana sull’isola Gallinara. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo insieme al via libera dalla Conferenza delle Regioni agli oltre 186 milioni sui territori (su un totale di 200) per il triennio 2021-2023 destinati alla riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale, per alcuni interventi previsti dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Il parere positivo è arrivato dopo l’ok della Commissione Cultura delle Regioni.

“Il riparto approvato oggi – ha spiegato Ilaria Cavo assessore alla Cultura e coordinatrice della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni – riguarda 38 interventi in 16 Regioni. Tra questi, uno riguarda Villa Diana sull’isola della Gallinara con un impegno di 3 milioni di euro”.

L’intervento in particolare consiste in opere di restauro conservativo, consolidamento statico, risanamento igienico, riqualificazione funzionale, adeguamenti alla normativa vigente ed opere di allestimento espositivo e valorizzazione di Villa Diana sull’isola della Gallinara nel comune di Albenga da destinare a ‘Centro di Documentazione per la Ricerca, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Archeologico dell’isola e dei Fondali Marini’.