Genova – La storia di un gesto di altruismo e di aiuto nei confronti di chi si trova in difficoltà è quella che ha come protagonisti gli agenti del commissariato di Prè che hanno deciso di aiutare un 42enne trovato per strada con le scarpe rotte nonostante il divieto di tornare a Genova.

L’uomo, trovato in via Paolo Bensa, nel centro storico cittadino, è stato controllato dai poliziotti, impegnati nei servizi di controllo.

Durante la fase di verifica, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era destinatario di un divieto di ritorno del Comune di Genova.

Alla richiesta di spiegazioni, il 42enne non ha saputo fornire il motivo della sua presenza.

Vedendolo in completo stato di indigenza gli agenti, dopo aver svolto gli adempimenti del caso, hanno deciso di aiutare l’uomo regalandogli due paia di scarpe in sostituzione delle sue, completamente rotte.