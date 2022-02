Genova – Ha mostrato un green pass non suo l’uomo denunciato per sostituzione di persona dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

I poliziotti, impegnati nei controlli per il rispetto delle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, hanno effettuato una verifica in un bar di Sestri Ponente.

Durante i controlli hanno scoperto che uno dei clienti ha mostrato un green pass non suo.

Per questo, l’avventore del locale è stato denunciato.