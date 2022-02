Genova – Ha rischiato di morire di freddo legata ad un palo con il suo guinzaglio, probabilmente abbandonata dal proprietario.

Un esemplare di cane corso, una femmina anziana priva di microchip, è stata trovata per caso da un automobilista nella serata di venerdì sul monte Fasce.

L’animale era stato legato ad un palo con il guinzaglio e nei dintorni non c’era nessuno.

L’automobilista di passaggio l’ha caricata in macchina e l’ha consegnata ai volontari del canile di Monte Contessa che hanno subito pubblicato un avviso sulla loro pagina Facebook, sperando che il proprietario si faccia avanti e che la vicenda possa avere una spiegazione diversa da quella che sembra.

In caso contrario scatterà la denuncia per abbandono e il proprietario, se individuato, rischia una condanna per maltrattamento di animali.

Dal canile di Monte Contessa, i volontari dell’associazione Una confermano che è in atto un aumento degli abbandoni ed in particolare di cani di razza pittbull che vengono acquistati senza tenere conto di esigenze, dimensioni e indole e che spesso, se non educati in modo corretto, diventano fonte di problematiche.

Nulla che non possa essere risolto con un corso cane-padrone ma che mette in allarme i volontari poichè questa razza è sempre più “di moda”.

Nella giornata era stato ritrovato un altro cagnolino, in via Montebruno a Marassi. L’animale, senza microchip, vagava spaesato tra le auto ed è stato recuperato da un passante che lo ha poi affidato alle cure dei volontari del canile.

Anche il cucciolone cerca il proprietario o qualcuno che lo voglia adottare.

Chi ha notizie può telefonare ai numeri 0108979374 o al 3510317835 o contattare il canile sulla pagina Facebook