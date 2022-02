Una possibile quarta dose di vaccino anti coronavirus per 35mila liguri con particolari fragilità di salute. E’ l’ipotesi al vaglio nell’ambito della campagna di vaccinazione in atto nella nostra regione.

L’andamento non buono delle vaccinazioni tra i 5 e gli 11 anni è controbilanciata appena da quello positivo tra i No Vax che scelgono di vaccinarsi per rispettare l’obbligo imposto a chi ha compiuto il 50esimo anno di età e la “copertura” di parte della popolazione potrebbe arrivare alla “scadenza” prima del necessario.

L’ipotesi, quindi, è quella di avviare un contingente di persone con particolari fragilità ad un “richiamo” (la quarta dose) nei prossimi mesi.

La decisione potrebbe essere presa il prossimo 25 febbraio nella riunione straordinaria della commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco.