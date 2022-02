Oneglia – “Torturato per il gusto di farlo, per divertimento, e per questo non ci si deve fermare alle condanne verbali, ma agire perchè i responsabili della tortura al gabbiano avvenuto pochi giorni fa sulle spiagge di Oneglia paghino e paghino caro.

Ancora più grave il fatto che questo gabbiano torturato e poi legato con una corda non sapesse volare e quindi impossibilitato a scappare volando via davanti ai suoi giovani aguzzini per questo motivo l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha deciso di presentare una denuncia contro i responsabili delle torture.

L’associazione ha anche annunciato l’intenzione di “mettere una taglia” sugli autori delle torture per spingere chi sa a parlare.

La denuncia verrà inviata nelle prossime ore alla procura di Imperia per denunciare le torture subite dal povero gabbiano, il cui video sta spopolando sui social.

“Invitiamo i responsabili delle pagine social a oscurare questo video perchè il rischio di emulazione è altissimo”. Concluce la nota stampa degli animalisti.