Genova – Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato per il rispetto delle normative anti Covid-19 in vigore e per la prevenzione dei reati legati allo spaccio.

I controlli, nei quali sono stati coinvolti i poliziotti della Questura, dei Commissariati sezionali, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, sono stati estesi ad attività commerciali in genere comecambi gomme, autofficine, autoricambi e vari, nonché a bar e ristoranti.

In particolare gli uomini della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, nei vari controlli nelle attività commerciali, hanno trovato all’interno di un cambio gomme un cliente di 75 anni senza green pass e lo hanno sanzionato.

Successivamente gli agenti hanno controllato anche alcuni ristoranti del centro cittadino; in particolare in uno di questi hanno sorpreso il titolare e un dipendente sprovvisti del certificato verde. Per entrambi è scattata la sanzione.

Gli agenti del Commissariato di Cornigliano e del Reparto Prevenzione Crimine, durante un servizio straordinario del controllo del territorio, hanno denunciato un 53enne perché inottemperante ad un Avviso Orale emesso dal Questore e sanzionato un 23enne perché trovato a bordo di un autobus privo del Green Pass.

Infine i poliziotti del Commissariato Prè, durante la loro attività mirata alla verifica delle norme in tema di trasporto pubblico, hanno intensificato i controlli alle fermate degli autobus trovando, a fronte di 1100 passeggeri, solo 2 sprovvisti del certificato verde.