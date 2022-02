Genova – Ha aggredito i poliziotti che si erano fermati a controllarlo il 40enne trovato in possesso di marijuana e arrestato per resistenza, minacce e lesioni aggravate.

E’ accaduto sabato pomeriggio in via Fillak, a Sampierdarena.

L’uomo, un 40enne pregiudicato, è stato notato dagli agenti del Commissariato di Cornigliano mentre passeggiava insieme a un altro soggetto, anch’egli pregiudicato, decidendo di controllarlo.

Il 40enne si è mostrato da subito agitato e quando gli agenti gli hanno chiesto di svuotare le tasche, ha deciso di aggredirli colpendoli con calci, pugni e testate per poi gettare a terra un involucro contenente 4 grammi di marijuana.

L’uomo è stato trovato in possesso di 15 euro, e per lui, vista l’aggressione, è scattato l’arresto e la denuncia per spaccio.

Gli agenti, dopo le visite al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, sono stati repertati con tre e cinque giorni di prognosi per traumi alla faccia e al volto.