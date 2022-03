Manarola – E’ scivolato in una scarpata e si è ferito mentre percorreva il sentiero tra Manarola e Corniglia, nelle Cinque Terre.

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti ieri per soccorrere un turista Irlandese di 28 anni che si è ferito lungo il sentiero.

L’escursionista stava percorrendo il tratto che da Manarola porta a Corniglia quando è accidentalmente caduto nella scarpata sottostante. Nel volo ha riportato solo alcune escoriazioni ma la pendenza era tale che non è piu riuscito a risalire autonomamente, rimanendo cosi bloccato a metà costa.

I Vigili del Fuoco insieme al personale del Soccorso Alpino lo hanno raggiunto calandosi con una manovra di soccorso speleo-alpinistico ed in poco tempo lo hanno imbragato e riportato sul sentiero.

Il turista infortunato è stato poi affidato alle cure del personale del 118 per gli accertamenti sanitari.