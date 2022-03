Genova – E’ finito in manette dopo la denuncia dei commercianti della zona il 21enne che spacciata tra via Canevari e le strade limitrofe.

A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia Locale del Reparto Sicurezza Urbana.

Gli agenti si sono mossi dopo le diverse segnalazioni arrivate dagli esercenti della zona di San Fruttuoso che hanno notato un traffico illecito.

I poliziotti, con il supporto dell’unità cinofila, hanno fermato il giovane in un parco vicino al Santuario dei Frati Minori Francescani, in Salita Nuova N.S. del Monte.

Una prima ispezione ha fatto scoprire un panetto di cannabis che, visti i precedenti è scattata la perquisizione domiciliare.

In casa, il giovane aveva 141 grammi della stessa sostanza, oltre a una somma di denaro pari a 2.590 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto dei suoi commerci illeciti, tre bilancini di precisione e 144 bustine trasparenti per il confezionamento, tre telefoni cellulari posti sotto sequestro. In casa era presente anche una piccola cassaforte non murata, anch’essa posta sotto sequestro.

Per il 21enne sono scattate le manette in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Marassi.