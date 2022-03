Genova – Ennesimo grave incidente stradale ed ancora una volta un pedone travolto mentre attraversa la strada. E’ successo ancora una volta nel quartiere di Marassi dove da tempo si protesta per l’illuminazione inadeguata e per la presenza di attraversamenti pedonali pericolosi.

Ieri sera, intorno alle 19, un 40enne che stava attraversando la strada in via Moresco è stato centrato in pieno da una moto che lo ha sbalzato a terra a diversi metri di distanza.

Nell’impatto l’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in codice rosso (il più grave) all’ospedale San Martino.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità ma è impressionante la catena di eventi simili che si ripete senza sosta sulle strade di tutta la città ed in particolare nella zona di Marassi.

Sotto accusa, ancora una volta, velocità eccessiva e pochi controlli “umani” sulle strade – sostituiti da telecamere che sanzionano “a raffica” senza alcune effetto sulla prevenzione e la scarsa illuminazione presente sulle strade, specie dopo che il Comune ha deciso di affidare ad una dista esterna il servizio di illuminazione stradale.

Proprio da Marassi arrivano le ultime proteste per il tipo di lampade usate per sostituire quelle “vecchie”. Le strade, secondo i cittadini, sono ancora meno illuminate.

Da tempo, poi, il Municipio locale ha segnalato attraversamenti pericolosi che andrebbero dotati di particolare illuminazione e di dispositivi che rendano “più visibili” i pedoni, specie dopo il tramonto.