La Spezia – Otteneva finanziamenti per l’acquisto di cellulari, smartwatch e consolle per videogame utilizzando documenti falsi di persone realmente esistenti e ignare dell’accaduto.

Protagonista della truffa una donna di 34 anni che ieri è stata arrestata dagli agenti della Polizia Stradale dopo essere stata sorpresa “in trasferta” alla Spezia.

La donna è stata arrestata mentre era intenta ad acquistare materiale elettronico di vario tipo per un ammontare complessivo di 2mila euro utilizzando documenti falsi con dati anagrafici di una ignara persona.

Gi operatori, insospettiti dai documenti, sono interventi bloccando la 34enne alle casse del negozio e trovandola in possesso di carta d’identità, codice fiscale e busta paga falsi.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Spezia, la donna è stata trasferita in tribunale per il processo per direttissima che ha visto la convalida dell’arresto e l’emissione del Divieto di Dimora nella provincia della spezia.

Successivamente, la Divisione Anticrimine della Questura della Spezia emetteva provvedimento del Questore contenente l’ordine di allontanarsi e di non rientrare nei comuni della nostra provincia per anni tre.