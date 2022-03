Bogotà – Il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins aveva assunto un mix di almeno dieci diversi stupefacenti nelle ore precedenti la sua morte.

A rivelarlo le analisi condotte dalla Procura generale della Colombia che indaga sul decesso improvviso del musicista, avvenuto ieri in un hotel di Bogotà.

Hawkins, 50 anni, si è sentito male ed è deceduto prima che potessero intervenire i sanitari.

I test degli investigatori avrebbero rivelato l’assunzione di sostanze illegali ma la Procura generale della Colombia non ha collegato ufficialmente il consumo di droga come causa del decesso e le indagini proseguono.