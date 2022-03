Los Angeles – Finzione scenica o vero schiaffo? Il gesto di Will Smith che colpisce il comico Chris Rock durante la cerimonia di premiazione resterà a lungo nella memorie delle cose “più strane” avvenute durante la notte degli Oscar.

Per chi ancora non sapesse nulla, durante la cerimonia, l’attore comico Chris Rock ha fatto una battuta sulla moglie di Will Smith, Jada Pinkett e l’attore multimilionario è salito sul palco e ha platealmente colpito con uno schiaffo in pieno viso il presentatore.

Il comico aveva fatto allusioni alla malattia della moglie di Will Smith che soffre di alopecia e sta perdendo i capelli.

Chris Rock, dimostrando poca empatia, aveva dichiarato sul palcoscenico di non vedere l’ora di vedere Jada Pinkett nel sequel del film in cui Demi Moore entra nelle forze speciali e segue un addestramento durissimo per essere la prima donna Marine.

Nel film Demi Moore recita con il cranio rasato a zero come nella migliore tradizione dei Berretti verdi.

La reazione di Will Smith, insomma, potrebbe essere “vera” e dettata dalla battuta di chiaro sapore di “Body shaming” ovvero di derisione di una persona per il suo corpo.

“Era solo una battuta”, ha replicato Rock, a dire il vero non troppo turbato (e di qui i sospetti di una combine) per lo schiaffo ricevuto.

“Non osare mai più pronunciare il nome di mia moglie con la tua fottuta bocca” gli ha risposto Smith.

Lo scambio di battute, rigorosamente inquadrato dalle telecamere con primissimi piani, ha fatto il giro del mondo e ora, sui social, si discute se abbia fatto bene Will Smith a intervenire in quel modo, con la violenza, sul palcoscenico più seguito del mondo.